Incidente causou lentidão no trânsitoReprodução / TV Globo

Publicado 09/01/2025 11:09 | Atualizado 09/01/2025 13:30

Rio - Uma pessoa morreu atropelada na pista central Rodovia Presidente Dutra, no km 176, sentido Rio, altura de São João de Meriti, Baixada Fluminense, durante a manhã desta quinta-feira (9).



Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe chegou ao local às 9h para recolher o corpo de um homem, não identificado, que foi vítima de atropelamento. A corporação não disse qual veículo foi responsável pelo incidente e nem se o condutor parou para prester socorro.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a pista ficou interditada parcialmente a partir das 6h após um corpo ser encontrado na via, causando um grande congestionamento no trânsito. Depois do trabalho dos militares, a situação foi normalizada.

A reportagem buscou contato com a EcoRioMinas, responsável pela via, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto.