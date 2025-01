Chuva forte atinge cidade do Rio - Armando Paiva/Agência O Dia

Chuva forte atinge cidade do RioArmando Paiva/Agência O Dia

Publicado 09/01/2025 12:34 | Atualizado 09/01/2025 15:14

Rio - A forte chuva que caiu no Rio na manhã desta quinta-feira (9) causou diversos transtornos na cidade do Rio e em municípios da Região Metropolitana. Há registros de alagamentos e bolsões d'água em diferentes vias. O VLT teve parte do serviço interrompido.



No Rio, segundo o Centro de Operações Rio, há bolsões d'água na Rua Ituverava, no Anil; na Avenida Brasil, na altura do Viaduto Ataulfo Alves; na Rua Barão de São Francisco, no Andaraí; na Rua Francisco Palheta, no bairro Vasco da Gama; na Rua Prefeito Olímpio de Melo, em Benfica; no Boulevard 28 de Setembro, na altura da Rua Felipe Camarão, em Vila Isabel; e na Rua Mariz e Barros, na Tijuca.

Na Freguesia, em Jacarepaguá, uma árvore caiu e interdita a Rua Araguaia, na altura da Avenida Geremário Dantas. Equipes da Prefeitura acionadas para o local.



De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam em todas as regiões, principalmente no entorno do Maciço da Tijuca. Há previsão de chuva moderada a forte na próxima hora, principalmente nos bairros do entorno do Maciço da Tijuca, podendo vir acompanhada de raios. Outros núcleos atuam sobre a Baía de Sepetiba e se deslocam em direção à Zona Oeste do município.



Entre 11h45 e 12h, houve registro de chuva muito forte na estação de Guaratiba (23mm). Entre 11h15 e 11h30, foi registrada chuva forte na Saúde (11mm), em Laranjeiras (6,8mm), no Grande Méier (5,4mm), em Santa Teresa (5,4mm) e São Cristóvão (4,8mm)



No Centro da cidade, um VLT da linha Gentileza X Praça XV parou devido a um alagamento na Rua da Constituição. Segundo passageiros, o condutor informou que a energia do meio de transporte não liga quando os trilhos estão alagados.

Nas redes sociais, foi informado que as Linhas 2 e 4 tiveram a circulação temporariamente interrompidas por conta dos alagamentos nos trechos entre Vila Olímpica e Central, e entre Saara e Tiradentes.



Por conta da forte chuva, a Defesa Civil emitiu um alerta de risco de deslizamento de terra, já que o solo pode estar encharcado.



Na Região Metropolitana, Niterói também enfrenta transtornos causados pela intensa chuva desta manhã. Há registros de alagamentos em bairros como Ingá, Icaraí, Barreto, Santa Rosa e Centro. Nas redes sociais, moradores reclamaram da pouca capacidade do município de escoar a água: ""Vários pontos da cidade já estão completamente alagados. Isso é fruto de anos de descaso", desabafou um; "Trinta minutos de chuva são o suficiente para alagar o centro de Niterói. Lugarzinho desgraçado que obriga a gente a andar nessa água de rato", esbravejou outra.

A prefeitura informou que a cidade segue em estágio de atenção, com previsão de pancadas de chuva moderada a forte até as 19h, pelo menos. A orientação da Defesa Civil é para que a população evite transitar próximo a rios e áreas sujeitas a alagamentos; não se proteja sob árvores ou estruturas frágeis; e fique atenta à evolução das condições meteorológicas.

Já em São Gonçalo, a chuva cai forte em bairros como Vila Lage, Colubandê, Barro Vermelho e Sacramento. Os alagamentos também geraram descontentamento no município: "Meia hora de chuva e a Cidade de São Gonçalo fica por água abaixo! Mas, o importante é pintar meio fio... absolutamente nada de infraestrutura contra esses alagamentos foi feito, nada”, postou um morador.

Uma moradora de Vila Lage destacou: “Vinte minutos de chuva aqui, e o resultado é esse. Quase ficamos ilhados para sair ou chegar em casa. E um trânsito caótico nas ruas principais”. Já um outro preferiu adotar o bom humor: “Caindo um dilúvio aqui em São Gonçalo. Preciso sair de casa para ir trabalhar, mas tenho nem guarda-chuva para isso”.