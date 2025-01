Dar à luz era um dos maiores desejos de Caren Bernardes - Divulgação

Dar à luz era um dos maiores desejos de Caren BernardesDivulgação

Publicado 13/01/2025 06:00

fotogaleria



Para a profissional, o sonho é importante mas é necessário sempre ter um foco. "Tem gente que define muito claramente suas metas e eu acredito que isso ajuda porque você acabar trabalhando conscientemente e inconscientemente para aquilo acontecer e tem gente que vive intensamente hoje e deixa os frutos fluírem. Então eu não vejo que existe uma regra, a pessoa tem que sonhar". Os sonhos até podem envelhecer, mas morrer jamais. Prova disso que em 13 de janeiro muita gente pode até não saber, mas se comemora o Dia de Realizar seus sonhos, uma data significativa que nos faz insistir e tentar alcançar os nossos desejos. Os sonhos são tão antigos que culturas como a egípcia e a suméria consideravam os sonhos mensagens de seres superiores e o interpretavam para buscar orientação e cura. Na realidade de hoje, os especialistas como aa psicólogas Letícia de Oliveira e Anastacia Cristina Macuco Brun Barbosa falam de desejos e realizações."Quando temos um sonho (objetivo), existe um funcionamento inconsciente para atingi-lo. Então, de uma forma até consciente, obviamente, a gente planeja coisas. Por exemplo, eu quero ter uma casa, construir uma casa. Então, eu começo a pesquisar terreno, a guardar dinheiro para terreno, a entender um pouco sobre obra.Vou mirando naquilo e juntando energias para que aquilo se concretize. Então, de uma forma consciente e inconsciente, a gente vai mobilizando a nossa energia com direção ao sonho", pontua Letícia.Para a profissional, o sonho é importante mas é necessário sempre ter um foco. "Tem gente que define muito claramente suas metas e eu acredito que isso ajuda porque você acabar trabalhando conscientemente e inconscientemente para aquilo acontecer e tem gente que vive intensamente hoje e deixa os frutos fluírem. Então eu não vejo que existe uma regra, a pessoa tem que sonhar".

Para a também psicóloga Anastacia Cristina Macuco Brun Barbosa, que faz atendimento a mulheres, o sonho tem muita importância da vida do ser humano. "Sonhar é essencial para o ser humano porque nos dá direção, sentido e propósito. Os sonhos nos motivam a crescer, enfrentar desafios e buscar realizações que nos conectem com nossos valores mais profundos. Eles também são um reflexo da nossa criatividade e capacidade de imaginar possibilidades, funcionando como um motor interno para impulsionar nossas ações e decisões", explica a profissional.

Anastacia afirma que os sonhos alimentam a motivação e a esperança. "Psicologicamente, eles nos ajudam a projetar um futuro desejado, dando significado à nossa existência. Sonhar também é uma forma de expandir nossas possibilidades, permitindo-nos visualizar cenários melhores e nos conectar com o que realmente importa para nós. Além disso, sonhar estimula nossa criatividade e nos ajuda a traçar metas que organizam nossas ações em busca de realizações".

Sabemos que nem sempre os sonhos se realizam e as frustrações vêm, mas a psicóloga explica que para isso é necessário desenvolver resiliência e flexibilidade. "Isso envolve aprender a valorizar o processo, o crescimento pessoal que ocorre enquanto você persegue seus sonhos, independentemente do resultado. Também é importante aceitar que algumas coisas fogem do nosso controle e que ajustar expectativas é parte do caminho. Outra dica da especialista é ter sonhos alternativos ou se permitir reformular o objetivo inicial, além de trabalhar o autoconhecimento.



Para Guy Peixoto, mentor de empreendedores, é o sonho que dá sentido à nossa existência. "É o combustível que nos move a superar desafios, buscar o melhor de nós mesmos e construir algo que reflita nossos valores e aspirações. Sem sonhos, as pessoas ficam sem direção e suas ações perdem profundidade e significado. Acredito que as pessoas precisam sonhar porque os sonhos dão propósito às suas vidas. Eles nos conectam ao que realmente importa, nos desafiam a crescer e nos inspiram a fazer a diferença. Além disso, sonhar nos mantém resilientes, mesmo diante das adversidades".

Para o profissional, a frustração pode ser evitada quando encaramos os desafios como parte do processo e mantemos uma visão clara do propósito por trás do sonho. "É importante também estabelecer metas realistas, celebrar pequenas vitórias e lembrar que o fracasso não é o fim, mas uma etapa do aprendizado. Como costumo dizer: o importante é nunca parar de sonhar, mesmo que o caminho mude".



A História Por Trás de Um Desejo

"Uma viagem à Índia com a minha esposa mudou o rumo da minha vida. Entre templos deslumbrantes e marcos históricos fui confrontado com a dura realidade enfrentada por pessoas em necessidade. Me deparei com duas perguntas cruciais: Como posso criar um impacto duradouro em vez de alívio temporário? Por que tenho acesso a esses recursos enquanto outros não têm? A resposta veio com uma revelação: a verdadeira diferença está no valor que podemos criar, e essa habilidade está profundamente enraizada no conhecimento que adquirimos. Percebi que a minha missão era capacitar outros a desbloquearem o seu potencial. Foi assim que nasceu a YourClub, em 2024. Meu sonho é capacitar milhões de pessoas a adquirirem conhecimento e se tornarem suas melhores versões. Já estamos transformando vidas através da Yoour Club – um ecossistema onde educação, comunidade e tecnologia se cruzam para criar um futuro melhor para todos. O próximo sonho será o lançamento do meu livro: “Insubstituível: Os 7 Talentos Humanos Essenciais na Era da Inteligência Artificial", diz Felipe Folgaço



Prêmio Tesoura de Ouro – lançamento da coleção Sertões



A cabeleireira Bella Assumpção, de 49 anos, conseguiu realizar dois sonhos em 2024. Foi a ganhadora da Tesoura de Ouro e lançou a coleção Sertões, que trouxe três novas tonalidades de ruivo, inspirados na natureza e na força das paisagens do Brasil. Nascida em Guarabira, Paraíba, e é a penúltima de dez irmãos. Desde cedo, enfrentou grandes desafios: perdeu a mãe para o câncer aos 13 anos e, aos 18, mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de novas oportunidades.

Hoje, Bella é especialista em colorimetria, corte, visagismo, mega-hair, implantes capilares, química de alisamento e permanente. Em 2013, concretizou um sonho ao abrir seu próprio instituto de beleza, o Bella Fox, na Penha.

"Eu tinha muita dificuldade com as cores de ruivo. Então, decidi criar uma linha que trouxesse uma solução mais natural para essa questão. Foi assim que surgiu a Cores do Sertão, uma coleção que oferece opções para todos os tons de pele. Com ela, eu consigo harmonizar os cabelos ruivos de forma que qualquer pessoa possa encontrar a sua cor ideal", explica Bella. Em setembro deste ano, Bella deu um passo importante na sua carreira ao lançar sua primeira linha de produtos para cabelo, a Bella Expert. Agora, com a coleção Cores do Sertão, ela reforça seu compromisso com a inovação e a qualidade, trazendo produtos que refletem sua visão e experiência de anos no mercado de beleza.

Expansão nos negócios

O que começou como uma ideia entre amigos no Rio de Janeiro hoje é um nome de destaque no cenário gastronômico carioca. Em novembro, a Bro Arte & Burguer, que já conta com uma loja de sucesso em Olaria, na Zona Norte, expandiu suas operações com a inauguração de uma nova unidade no bairro de Botafogo, dedicada exclusivamente ao serviço de delivery. A novidade promete atender à crescente demanda dos clientes da Zona Sul, que agora poderão saborear as criações exclusivas do chef e fundador Marcus Carnevale no conforto de suas casas.

Com um investimento de R$150 mil, essa nova unidade funciona como uma dark kitchen, ou seja, sem atendimento ao público no local, focando exclusivamente nas entregas. "Recebemos muitos pedidos da Zona Sul, e a ideia de levar o nosso produto para essa parte da cidade veio naturalmente", afirma Marcus Carnevale, que já trabalha há 7 anos no ramo gastronômico. Ele reforça que a dark kitchen seguirá o mesmo padrão de qualidade que colocou a marca entre as favoritas do público carioca, mantendo ingredientes frescos e o preparo artesanal que caracteriza o Bro Arte & Burguer.

A unidade de Botafogo é o mais recente passo em uma trajetória de crescimento que teve início em 2018, quando Marcus investiu R$ 11 mil para transformar seu food truck em uma hamburgueria. Desde então, o empreendimento recebeu investimentos de mais de R$350 mil, expandiu o número de funcionários, contando agora com uma equipe de 13 pessoas, e conquistou um público fiel. Além disso, a marca é reconhecida entre os 10 melhores hambúrgueres do Rio de Janeiro, segundo o blog Hambúrguer Perfeito e já ficou em segundo lugar no desafio Toma Tudo, da marca Salsaretti.

Para Marcus, a expectativa é que a nova unidade de Botafogo não apenas fortaleça a presença da marca na Zona Sul, mas também sirva como modelo de expansão para outros bairros. “Estamos muito felizes em atender ao público da Zona Sul, que há tempos pedia uma unidade mais próxima. Nossa proposta é trazer um pouco da atmosfera descontraída do Bro para cada pedido,” conta o empresário, que ainda destaca o espírito de irmandade que norteia a marca.

Com a meta de alcançar um faturamento mensal de até R$ 200 mil, a Bro Arte & Burguer segue conquistando o público carioca, tanto pela experiência gastronômica única quanto pelo compromisso com a qualidade.



Gravidez e mais engajamentos nas redes



"Em 2024, vivi um ano de grandes realizações que marcaram minha vida. Conquistei um crescimento incrível nas redes sociais muito além do que planejei, formando uma comunidade maior e mais engajada. Além disso, realizei meu maior sonho: a gravidez, algo que sempre desejei antes de qualquer outra coisa. Esses dois momentos foram transformadores e simbolizam um ano de sonhos concretizados e gratidão", afirma Caren Bernardes.



Viagem maravilhosa

"Um dos maiores sonhos que realizei foi visitar Zermatt, uma cidade na Suíça que inspirou Velaris, cenário da série de livros “ACOTAR”, que me marcou profundamente. Após descobrir sobre Zermatt, fiquei fascinada por sua beleza, com o Matterhorn e suas luzes mágicas, e decidi conhecê-la. Graças ao meu trabalho na internet consegui planejar essa viagem para mim e minha família como presente de aniversário. Estar lá foi como entrar no livro, uma experiência mágica que uniu minha paixão por leitura, fantasia e viagens. Foi tão especial que quero voltar muitas vezes”, diz Keira Riff.



Fascinação pela Fontana di Trevi

"Realizar sonhos de infância tem um sabor único e inesquecível. Quando eu tinha apenas 5 anos, assisti ao filme Sabrina vai a Roma e fiquei completamente fascinada pela Fontana di Trevi. Desde então, conhecer esse lugar icônico e jogar uma moedinha na fonte tornou-se um dos maiores desejos da minha vida. Em 2018, tive a oportunidade de ir a Roma pela primeira vez e viver esse sonho de perto. Ao ver a Fontana di Trevi diante de mim, a emoção tomou conta – chorei ao contemplar a beleza do lugar que, por tanto tempo, habitou meus pensamentos e meu coração. Foi um momento mágico, daqueles que a gente guarda para sempre", diz Camilli Brito.