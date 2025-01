Publicação do prefeito instigou seguidores sobre possível apresentação da cantora na cidade, em 2025 - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2025 11:02 | Atualizado 12/01/2025 11:24

Rio- O prefeito Eduardo Paes (PSD) postou neste domingo (12) em seu perfil do X, antigo Twitter, o clipe de "Bad Romance", um dos sucessos da cantora Lady Gaga, com a legenda: "Calma aí, gente! Vai dar certo! Pra que tanta ansiedade?".

Calma aí gente! Vai dar certo! Pra que tanta ansiedade? pic.twitter.com/qcvUj8VXjq — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 12, 2025

A publicação instigou os seguidores de Paes sobre a possível confirmação de data da apresentação da artista na cidade em 2025. Os rumores surgiram quando o prefeito confirmou que haveria outra atração internacional em Copacabana em maio, mês do show da Madonna, em 2024.

Reações

Após a postagem, o perfil de Paes recebeu comentários de opiniões diversas dos internautas. Enquanto uns aguardam curiosos a divulgação da data do show, outros reclamam que a apresentação serve como distração para o povo sobre os problemas da cidade.

"Não faz isso com a gente. Anuncia logo, Dudu!", comentou um seguidor. "Acho que ele [Prefeito Eduardo Paes] mora em uma cidade paralela à realidade do RJ. A cidade entregue para os bandidos, e ele quer fazer show. Kkkkk, bizarro", comentou outro.

"Dudu, curte aqui se for dia 3 de maio porque preciso comprar a passagem antecedência", pediu um internauta.

"Dudu segura só um pouco o rojão que a gente tá no momento Fernanda Torres e já já voltamos com esse BOOM do ano!", brincou outro seguidor sobre a vitória da atriz como melhor atriz de drama no Globo de Ouro pela atuação em "Ainda Estou Aqui".

Em outubro, Paes faz uma enquete em suas redes sociais indagando qual artista internacional o público gostaria de ver no próximo ano na praia de Copacabana, assim como aconteceu em 2024 com a veterana Madonna... Dentre as opções, foram citadas Lady Gaga, Adele, Beyoncé e The Rolling Stones.

A última apresentação de Gaga foi em 2012, única ocasião em que ela esteve no país. Naquele ano, a artista se apresentou em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre com a turnê Born This Way Ball Tour.

Show cancelado no Rock in Rio

Em 2017, ela cancelou em cima da hora sua participação no Rock in Rio deixando milhares de fãs frustrados.

Ela explicou que não viri devido a fortes e disse que sofre de fibromialgia, uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura.

"Brasil, estou devastada porque não estou bem o suficente para ir ao Rock in Rio. Eu faria qualquer coisa por vocês, mas eu tenho que cuidar do meu corpo agora. Peço pela bondade e compreensão de vocês, e prometo que vou voltar e cantar para vocês em breve. Me desculpem e eu amo muito vocês", escreveu Gaga na ocasião em suas redes sociais.