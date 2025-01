Barricadas impedem a passagem da PM na Cidade de Deus - Reprodução/TV Globo

Publicado 14/01/2025 08:03

Rio - Criminosos incendiaram barricadas, na manhã desta terça-feira (14), nos acessos da Cidade de Deus, na Zona Oeste, para impedir a entrada da Polícia Militar. A corporação realiza uma operação na região.

De acordo com a PM, equipes do 18ºBPM (Jacarepaguá), com apoio de equipes do Comando de Operações Especiais (COE), atuam na comunidade.

Até o momento, não há registro de prisão ou apreensão.