Publicado 15/01/2025 00:00

Até então pouco conhecido no Brasil, João Fonseca, de apenas 18 anos, é nova sensação do tênis mundial. Na 1ª rodada do Australian Open, que marcou a estreia do prodígio em grand slams, teve vitória convincente sobre 9° do mundo. Nasce um ídolo nacional.

Em triste estatística para estado do Rio, em 2024 foi batido recorde histórico de apreensão de fuzis: 638. Antiga maior marca, atingida em 2019, era de 505. Décadas de descaso transformaram estado em zona de guerra na qual principal vítima é o povo.