Na foto, da esquerda para a direita: Paraíba, Meio Kilo, Doca e Gadernal - Reprodução

Publicado 14/01/2025 19:33

Rio - A Polícia Civil identificou mais quatro suspeitos de envolvimento no assassinato da turista Diely Silva, de 34 anos, morta a tiros em dezembro do ano passado . O crime ocorreu após o carro de aplicativo em que a vítima estava entrar por engano na comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, na Zona Oeste do Rio.

Um adolescente já havia sido apreendido no dia 3 deste mês por participação nos disparos . De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital, os suspeitos Antônio Styff Robert Santana Teixeira, conhecido como Paraíba, e José Paixão Agostinho Filho, apelidado de Meio Quilo, estavam junto com o jovem em um ponto de venda de drogas no momento em que o veículo se aproximou.

Segundo as investigações, Paraíba e Meio Quilo teriam contribuído diretamente para impedir a passagem e alvejar o veículo.

Outros dois suspeitos foram apontados pela polícia: Edgard Alves de Andrade, o Doca, e Carlos Costa Neves, conhecido como Gardenal. Embora estejam escondidos no Complexo da Penha, ambos possuem posições de liderança no Comando Vermelho e, segundo as autoridades, determinaram normas para o tráfego na comunidade e suas consequências. A ordem teria sido fundamentada para impedir invasões de facções rivais no local.



Doca e Gadernal reúnem 262 anotações criminais, 26 mandados de prisão e 48 anotações e 7 mandados de prisão, respectivamente.

Relembre o caso

No dia do crime, o motorista de aplicativo Anderson Sales Pinheiro, de 34 anos, tentou acessar a Avenida Benvindo de Novaes pela comunidade do Fontela, na Zona Oeste do Rio. Anderson não é morador da cidade e desconhecia a região.

O adolescente, apontado como um dos responsáveis pela segurança da facção, ao perceber a aproximação do automóvel com vidros fechados e sem alerta acionado, efetuou disparos contra o veículo, acertando o pescoço da turista e as costas do motorista, Anderson Sales Pinheiro, de 34 anos.

Anderson ficou ferido, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele já recebeu alta.

Diely morava em Jundiaí, São Paulo. A família disse que ela iria passar o Réveillon com amigas no Rio de Janeiro. Após um dia na praia, a vítima pegou um carro de aplicativo, quando o desvio acidental da rota aconteceu. A comunidade do Fontela fica ao lado da estrada Benvindo de Novaes.