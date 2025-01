Diely morava em Jundiaí, São Paulo, mas era natural da Bahia - Reprodução

Diely morava em Jundiaí, São Paulo, mas era natural da BahiaReprodução

Publicado 03/01/2025 15:55

Rio - Agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) apreenderam o adolescente suspeito de assassinar a turista Diely Silva, de 34 anos , morta a tiros após o carro em que estava entrar por engano na comunidade do Fontela, em Vargem Pequena, Zona Oeste do Rio.

O suspeito foi localizado na mesma comunidade, mas investigações apontaram que ele havia fugido para o Complexo da Penha após o crime. Contra ele, já havia um mandado de busca e apreensão pela prática de atos infracionais anteriores.

Investigações constataram que traficantes do Comando Vermelho, que exploram a localidade, estabeleceram a norma de que os motoristas que trafegam por ali devem estar com vidros abaixados, luz interna acesa e alerta ligado. Essa ordem foi imposta com o objetivo de se protegerem de uma possível investida de traficantes de facção rival.

No dia do crime, o motorista do veículo em que Diely estava, que não é do município do Rio e não conhece a localidade, tentou acessar a avenida Benvindo de Novaes por meio da comunidade do Fontela.

O adolescente, apontado como um dos responsáveis pela segurança da facção, ao perceber a aproximação do automóvel com vidros fechados e sem alerta acionado, efetuou disparos contra o veículo, acertando o pescoço da turista e as costas do motorista, Anderson Sales Pinheiro, de 34 anos.

Anderson ficou ferido, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Ele passa bem e já recebeu alta.

Diely morava em Jundiaí, São Paulo, mas era natural da Bahia. A família disse que ela iria passar o Réveillon com amigas no Rio. Após um dia na praia, a vítima pegou um carro de aplicativo, quando o desvio acidental da rota aconteceu. A comunidade do Fontela fica ao lado da estrada Benvindo de Novaes.

Diely foi sepultada na última terça-feira (31), no Cemitério Memorial de Candiba, Bahia, sua cidade natal.