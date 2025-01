Senhas serão distribuídas das 10h às 13h durante dias de evento - Reprodução/Procon-RJ

Publicado 14/01/2025 20:19 | Atualizado 14/01/2025 21:54

A Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon) e o Procon do Estado do Rio de Janeiro (Procon-RJ) promovem nesta quinta (16) e sexta-feira (17), o Dia D Renegociação, um grande mutirão de renegociação de dívidas, que ocorrerá na sede do Procon-RJ, localizada na Av. Rio Branco, 25, 5º andar, Centro – Rio de Janeiro. A iniciativa será dedicada a auxiliar os consumidores a pôr os débitos em dia e se livrar das pendências financeiras.

A distribuição de senhas será realizada em todos os dias do evento, das 10h às 13h. Para participar, é necessário comparecer ao local dentro do horário de distribuição das senhas portando documento oficial de identificação, ser o titular da dívida e apresentar algum comprovante do débito a ser negociado.

Todos os atendimentos realizados durante o mutirão serão mediados pelos técnicos da Autarquia e funcionários da Sedcon, e registrados no sistema do Procon para que os possíveis acordos tenham total validade.



As seguintes empresas participarão: Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Santander, Águas do Rio, Enel, Iguá, Light, Naturgy, Zona Oeste Mais, Claro, Oi, TIM e CDL (consultas ao SCPC).