Nadia Loza ao lado do turista argentino Gaston Fernando BurlonReprodução/Redes sociais

Publicado 14/01/2025 19:05

Gastón Fernando Burlón, de 51 anos, publicou um texto emocionado ao se despedir do companheiro. Ele Rio - A viúva do ex-secretário de Turismo de Bariloche, de 51 anos, publicou um texto emocionado ao se despedir do companheiro. Ele morreu na tarde desta segunda-feira (13) , um mês depois de ser baleado na cabeça ao entrar por engano em uma comunidade de Santa Teresa, na região Central do Rio.

Sandro da Silva Vicente é apontado como autor de disparo contra Gaston Fernando Burlon Reprodução

Na mensagem, Nadia Loza, atual secretária de Turismo da província de Salta — localizada no Norte da Argentina, lembrou da alegria, otimismo e conselhos compartilhados ao lado de Gastón Fernando. "Obrigada por seu amor incondicional e sincero. Obrigada pela felicidade que me deu nesses anos e por tantos momentos inesquecíveis. A vida me abençoou com sua alegria, seu otimismo, sua generosidade, seus conselhos e, sobretudo, com seu amor. O céu celebra tua chegada, meu amor, porque com sua luz e sua essência você o encheu de alegria! Para sempre o amor da minha vida", escreveu a viúva.

A morte do ex-secretário de Turismo de Bariloche repercutiu no país de origem dele. Em comunicado, a Câmara de Turismo de Bariloche descreveu ele como uma "referência comprometida e visionária, cujo trabalho marcou um contributo significativo para aqueles que tiveram o privilégio de conhecê-lo e trabalhar ao seu lado". O Consulado Geral da Argentina no Rio de Janeiro também lamentou a morte do turista e garantiu que vai acompanhar a família nos próximos dias.

Gastón estava internado no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, em estado gravíssimo. O corpo dele foi encaminhado na segunda-feira (13) ao Instituto Médico Legal (IML) e aguarda os tramites para realização do translado até a Argentina.

Criminoso está foragido

O crime aconteceu em 12 de dezembro de 2024, quando Burlon dirigia um veículo modelo Volkswagen Taos e estava acompanhado da mulher e dos dois filhos. Ele foi atingido por disparos na cabeça e no tórax, após criminosos atirarem contra o veículo, ao perceberem a entrada do carro na Rua Cândido de Oliveira, trecho controlado pelo tráfico na comunidade do Escondidinho. A vítima chegou a perder o controle do carro e bateu em um muro.

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat) realizou buscas, nesta segunda-feira (13) , pelo criminoso responsável pelo disparo que atingiu Burlon. Sandro da Silva Vicente, o Sandrinho, foi procurado no Morro dos Prazeres e nas comunidades do Fallet e Fogueteiro, também em Santa Teresa. Apesar da procura, ele não foi encontrado.