Perfumes apreendidos durante ação em Cascadura - Reprodução

Perfumes apreendidos durante ação em CascaduraReprodução

Publicado 14/01/2025 17:18 | Atualizado 14/01/2025 17:24

Rio - Policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM) realizaram, nesta terça-feira (14), uma operação em Cascadura, na Zona Norte, após denúncias sobre a comercialização de perfumes falsificados. De acordo com a Polícia Civil, foram apreendidos centenas de produtos que falsificavam marcas como Chanel, Dior, Carolina Herrera, Lancôme, entre outras.

Ainda segundo a instituição, alguns dos produtos apresentavam valores declarados superiores a R$ 500, caso fossem originais. As investigações apontam que os perfumes eram vendidos como legítimos, prejudicando a confiança dos consumidores e as empresas do setor. Um homem foi encaminhado à delegacia e responderá por crime contra a propriedade imaterial e por crime contra as relações de consumo.

A Polícia Civil ressalta que produtos falsificados, além de representarem uma ameaça à saúde, podem ter composições desconhecidas ou prejudiciais, ampliando os riscos para o consumidor.

Os perfumes apreendidos foram encaminhados para a perícia técnica. A polícia pede que denúncias com relação a comercialização de produtos falsificados podem ser feitas por meio do WhatsApp, pelo número (21) 98197-0930, com sigilo garantido.