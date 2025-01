Ele foi localizado e preso pela equipe da 110ª DP (Teresópolis) - Divulgação / Pcerj

Publicado 14/01/2025 16:53 | Atualizado 14/01/2025 17:19

Rio - Um homem acusado de tentativa de homicídio em uma boate em Teresópolis foi preso, segunda-feira (13), na cidade da Região Serrana. De acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu em junho do ano passado. O autor também é acusado de envolvimento em tentativa de homicídio relacionada à guerra de facções na região.

Segundo os investigadores, o homem e um comparsa teriam sido flagrados comercializando drogas dentro da boate e impedidos pelos seguranças. O inquérito indica que a dupla saiu do estabelecimento e foi até uma comunidade próxima, onde conseguiram as armas usadas no ataque.

Em uma motocicleta, eles retornaram e dispararam contra os seguranças que estavam na porta, atingindo também um dos frequentadores do espaço.

O suspeito também é acusado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil contra um desafeto. O caso teria sido motivado por uma guerra entre facções rivais que atuam na região.

Segundo os agentes da 110ª DP (Teresópolis), responsável pela prisão, esse crime aconteceu ainda no mês passado e foi flagrado por câmera de segurança. No registro, os investigadores informam que o autor aparece executando um homem com diversos tiros e atirando blocos de cimento contra a cabeça da vítima.