Servente Kelvim de Oliveira Carvalho, de 32 anos, foi preso em Camboinhas - Divulgação

Publicado 14/01/2025 16:14

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (14), o servente Kelvim de Oliveira Carvalho, de 32 anos, suspeito de tentar matar a companheira com um espeto de churrasco em São Gonçalo, na Região Metropolitana. O crime aconteceu no último domingo (12), quando o homem teria golpeado a vítima no abdômen e a agredido com socos no rosto, provocando uma fratura no nariz.

De acordo com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de São Gonçalo, o acusado foi localizado no bairro de Camboinhas, em Niterói, após dois dias de buscas.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), onde passou por cirurgia. Seu estado de saúde é considerado estável.

Kelvim de Oliveira Carvalho foi detido em cumprimento a um mandado de prisão por tentativa de feminicídio. O caso segue em investigação na Deam de São Gonçalo.