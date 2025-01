Homem foi preso por agentes da 57ª DP (Nilópolis) - Reprodução

Publicado 14/01/2025 16:40 | Atualizado 14/01/2025 17:06

Rio - Um homem de 35 anos, acusado de agenciar adolescentes para prostituição, foi preso nesta segunda-feira (13), em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Civil, ele também comercializava fotos de jovens em relações sexuais.

Agentes da 57ª DP (Nilópolis) chegaram ao criminoso depois de investigações acerca de uma possível rede de pedofilia na Baixada Fluminense. De acordo com o apurado pela distrital, o homem atuava como uma espécie de intermediário entre as vítimas e as pessoas com que elas se relacionavam.

Além disso, a 57ª DP apurou que o acusado divulgava fotos e vídeos das adolescentes fazendo sexo como comercialização. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva em aberto.

O homem responderá pelos crimes de estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e divulgação de foto e vídeo pornográfico de menor. Somadas, a pena pode passar de 30 anos de prisão.