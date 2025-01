Eduardo Paes sancionou, nesta terça-feira (14), a Lei Orçamentária Anual do Rio de 2025 - Arquivo/ Agência O Dia

Eduardo Paes sancionou, nesta terça-feira (14), a Lei Orçamentária Anual do Rio de 2025Arquivo/ Agência O Dia

Publicado 14/01/2025 16:40 | Atualizado 14/01/2025 17:09

Rio - O prefeito Eduardo Paes sancionou nesta terça-feira (14) a Lei Orçamentária Anual (Lei 8.797/2025), que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio para o exercício financeiro de 2025. Ao todo, a cidade terá R$ 46,9 bilhões para custeio e investimentos, provenientes de tributos, empréstimos e outras fontes.

Durante a tramitação da proposta orçamentária, os vereadores aprovaram emendas para reforçar os recursos de áreas essenciais para a qualidade de vida dos cariocas, como saúde e educação. A Secretaria Municipal de Saúde teve um incremento em seu orçamento na ordem de 3% em relação ao ano passado, totalizando R$ 9,4 bilhões.

Segundo o secretário Daniel Soranz, estão previstos R$ 1,7 bilhão para pagamento de pessoal e encargos sociais e R$ 72,2 milhões para investimentos. Em relação à RioSaúde, estão previstos recursos de R$ 1,4 bilhão e investimentos de R$ 4 milhões.



Em relação à educação, estão previstos R$ 10,6 bi, um aumento de 10% em relação à LOA de 2024. Estima-se a contratação de mais 2 mil professores até o início do ano letivo e a melhora no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nos anos finais



Debate dos gastos

Para debater o orçamento, a Câmara do Rio realizou audiências públicas com órgãos da prefeitura e da sociedade civil, como a Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Urbano, Seconserva, Comlurb e Ordem Pública, Secretaria Municipal de Cultura e Meio Ambiente, dentre outros.



"Queria parabenizar toda a Comissão de Orçamento em nome da presidente Rosa Fernandes (PSD) e os seus membros pelo exaustivo trabalho. Foram inúmeras audiências para discutir com a sociedade civil, técnicos e representantes do Poder Executivo. Isso fez com que pudéssemos aprovar o melhor orçamento possível para fazer frente aos desafios da nossa cidade", disse Carlo Caiado (PSD), presidente da Câmara Municipal.