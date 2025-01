Ônibus apreendidos durante ação da PRF em Três Rios - Divulgação / PRF

Publicado 14/01/2025 16:38

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta terça-feira (14), dois ônibus irregulares durante uma ação de fiscalização na BR-040, no município de Três Rios, na Região Centro-Sul Fluminense. Os veículos estavam com licenciamento e a certificação de cronotacógrafo vencidos. Além disso, um dos motoristas não possuía curso especializado para condução de veículos de transporte de passageiros.

De acordo com a PRF, policiais do Grupo de Fiscalização de Trânsito (GFT) da 5ª Delegacia (Barra do Piraí) realizavam abordagens a veículos na altura do quilômetro 21, por volta das 9h, quando constataram as irregularidades dos coletivos. O cronotacógrafo, que estava com a certificação vencida, é o instrumento que registra a velocidade e a distância percorrida pelo veículo, em função do tempo decorrido, assim como parâmetros relacionados ao condutor, como tempo de trabalho, período de parada e de direção.

Os veículos foram escoltados até o terminal de passageiros de Três Rios, onde foi efetuado o transbordo dos ocupantes. Em seguida, os ônibus foram removidos para o depósito e emitidas as autuações pelas infrações de trânsito.