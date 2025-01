Durante a abordagem, foram apreendidas duas pistolas, munições e dinheiro - Divulgação / Pmerj

Durante a abordagem, foram apreendidas duas pistolas, munições e dinheiroDivulgação / Pmerj

Publicado 14/01/2025 18:39

Rio - Quatro suspeitos foram presos nesta terça-feira (14) na suíte de um motel na Estrada dos Bandeirantes, em Curicica, Zona Oeste. Segundo a Polícia Militar, o grupo estava com um carro roubado, armas e munições.

Os policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) haviam acabado de prender um homem apontado como chefe do tráfico de drogas na Comunidade César Maia, em Vargem Grande, quando receberam informações do setor de inteligência do 20º BPM (Mesquita) sobre a presença do grupo no motel.

Ao chegar no estabelecimento, os agentes encontraram os quatro suspeitos dentro de uma suíte. Durante a abordagem, foram apreendidas duas pistolas, munições e dinheiro. O caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).