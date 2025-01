Ônibus estava sem uma das rodas traseiras - Reprodução

Publicado 14/01/2025 10:45 | Atualizado 14/01/2025 11:36

Rio - Um ônibus foi flagrado trafegando sem uma das rodas na Avenida Brasil. De acordo com o Rio ônibus, o veículo, que faz ario o linha 388 (Cesarão x Candelária), estava fora de operação no momento em que as imagens foram gravadas, no domingo (12). Veja: