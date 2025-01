No local, os policiais encontraram diversos equipamentos odontológico - Divulgação

No local, os policiais encontraram diversos equipamentos odontológicoDivulgação

Publicado 14/01/2025 10:54 | Atualizado 14/01/2025 10:55

Rio - Uma falsa dentista foi presa em flagrante na tarde desta segunda-feira (13) no bairro Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana. Ketellen Alves Ribeiro, 29 anos, mantinha uma clínica clandestina de odontologia nos fundos de uma loja de roupas.

fotogaleria

A ação foi realizada por agentes da 78ªDP(Fonseca), em conjunto com Conselho Regional de Odontologia (CRO), após denúncias de que a suspeita realizava serviços de colocação e manutenção de facetas dentárias sem posse de habilitação ou registro profissional.Segundo investigações, ela promovia os serviços por meio de um perfil no Instagram, denominado "Keke Lentes" , onde publicava imagens de antes e depois dos procedimentos, atraindo clientes com preços abaixo do mercado. Os atendimentos eram realizados em um espaço improvisado na Rua Magnólia Brasil.No local, os policiais encontraram diversos equipamentos odontológicos, seringas e facetas dentárias armazenadas de forma insalubre, sob mesas e pias, em desrespeito às normas sanitárias.Ketellen foi autuada em flagrante por exercício ilegal da profissão, em que a pena pode variar de 6 meses a 2 anos de detenção, e crime contra as relações de consumo, com pena variando entre 2 a 5 anos de reclusão.