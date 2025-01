Agentes cumpriram mandados de busca e apreensão - Reprodução

Publicado 14/01/2025 12:50

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (14), uma operação para desarticular um esquema que aplicava golpes em clientes de Águas do Rio. Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) cumprem mandados de busca e apreensão em endereços da Zona Norte do Rio, da Região Metropolitana e da Região dos Lagos.

As investigações começaram a partir de uma denúncia da própria Águas do Rio, de que clientes estariam recebendo boletos de cobrança falsos se passando pela concessionária.

Os agentes conseguiram identificar o responsável, que abriu uma empresa de nome semelhante ao da concessionária para enganar as possíveis vítimas.

Ainda de acordo com as investigações, o mesmo homem abriu contas bancárias em nome dessa empresa, que seriam usadas como beneficiárias dos boletos falsos. Dessa forma, quando o cliente observasse o nome da companhia que estava realizando a cobrança, não perceberia que se tratava de um golpe.

O homem, que não teve a identidade divulgada, também é investigado em outros casos de estelionato.

Procurada, a Águas do Rio afirmou que irá colaborar com as investigações da Polícia Civil no apoio ao combate a esse tipo de ação e ressaltou que não compactua com qualquer ação ilícita.

"A concessionária reforça que os clientes só devem realizar pagamentos nos canais oficiais da empresa e que, em caso de dúvidas, devem utilizar o 0800 195 0 195 para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp", diz a nota.