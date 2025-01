As atividades são voltadas para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos - Divulgação

Publicado 14/01/2025 13:19 | Atualizado 14/01/2025 13:21

Rio - As Embaixadas Cariocas estão com inscrições abertas para as colônias de férias 2025. As atividades gratuitas, destinadas a crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, acontecerão nas unidades de Guadalupe, na Zona Norte; e Santa Cruz e Realengo, na Zona Oeste, durante dois turnos: manhã (9h às 12h) e tarde (14h às 17h).



A programação inclui um circuito recreativo com foco no desenvolvimento infanto-juvenil, promovendo o aprendizado, integração e lazer dos jovens através de brincadeiras lúdicas. Entre as atividades oferecidas estão jogos populares, como pique-bandeira e jogos de adivinhação, oficinas de pintura, mímica, teatro e gincanas.



O coordenador técnico de núcleos das Embaixadas Cariocas, Bruno Reglo, destacou os benefícios da iniciativa: "Sabemos que brincar permite dar asas à imaginação e nos faz voar com os pés no chão. E, para decolar neste sonho, montamos um planejamento para proporcionar cultura e muita diversão em um ambiente onde os alunos terão inúmeros benefícios, como melhoria na socialização, envolvimento em práticas corporais e aprimoramento da coordenação motora".



As colônias de férias serão realizadas em duas etapas, cada uma com quatro dias de duração:

1ª etapa: 21 a 24 de janeiro (inscrições até 14 de janeiro).

2ª etapa: 28 a 31 de janeiro (inscrições de 15 a 21 de janeiro).



As inscrições podem ser realizadas presencialmente, de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, na unidade de interesse ou por meio de um formulário online disponível no site embaixadascariocas1.com.br.



Sobre as Embaixadas Cariocas



As Embaixadas Cariocas são uma iniciativa da Secretaria Especial de Integração Metropolitana da Cidade do Rio de Janeiro (SEIM). As unidades são administradas pelo Instituto Humanitas.



Esses espaços funcionam como centros de apoio e oportunidades, com o objetivo de formar líderes capazes de propor políticas públicas relevantes. Dentre as atividades oferecidas estão aulas de canto, teatro, reforço escolar, futebol e vôlei, além de serviços de atendimento jurídico e psicológico.



Serviço



Colônia de Férias das Embaixadas Cariocas.

Inscrições: embaixadascariocas1.com.br



Data:

Até 14/01 - aulas entre 21/01 e 24/01

14/01 e 21/01 - aulas entre 28/01 e 31/01



Endereços:

- Embaixada Carioca Santa Cruz - Estrada de Urucânia, 3.720, Santa Cruz;

- Embaixada Carioca de Realengo - Rua Perebebui, S/N, Padre Miguel;

- Embaixada Carioca de Guadalupe – Avenida Brasil, 23.304, Guadalup