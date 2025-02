A vítima teria sido lançada para fora do veículo após a porta do caminhão abrir no acidente - Rede Social

Publicado 04/02/2025 07:12 | Atualizado 04/02/2025 07:38

Rio - Um homem morreu durante uma colisão entre um ônibus e um caminhão em frente a estação Merck do BRT, na Taquara, Zona Oeste, na madrugada desta terça-feira (4). Segundo informações iniciais, a vítima seria um ajudante do caminhão.



Relatos apontam que a vítima teria sido lançada para fora do veículo de carga durante a colisão.

Em imagens registradas por pessoas que passavam pelo local, é possível ver a porta do carona aberta.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento ocorreu às 4h20 e o homem, que não teve a identidade divulgada, já foi encontrado sem vida. Ainda no local, os outros envolvidos no acidente, com ferimentos leves, estão sendo atendidos pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu).



Devido a colisão, a estação Merck está fechada em ambos os sentidos. Além disso, as estações André Rocha, Sta. Efigênia e Divina Providência também foram afetadas e estão inoperantes no sentido Alvorada. A Mobi-Rio orienta que os passageiros utilizem a estação Taquara para seguir até o trajeto desejado. As linhas 41 e 46 estão fazendo o desembarque na estação Recanto das Palmeiras, no sentido Alvorada.



Segundo o Centro de Operações Rio, há faixa reversível operando na calha do BRT do sentido Curicica da Estrada dos Bandeirantes, na altura do acidente. No sentido Largo da Taquara, via e calha do BRT segue parcialmente interditada.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca) e a perícia realizada no local. Diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do acidente.