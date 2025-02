PMs apreenderam grande quantidade de drogas - Reprodução

PMs apreenderam grande quantidade de drogasReprodução

Publicado 04/02/2025 08:27 | Atualizado 04/02/2025 10:18

Rio - As polícias Militar e Civil realizam, na manhã desta terça-feira (4), uma operação conjunta contra o traficantes do Morro do Santo Amaro, no Catete, na Zona Sul do Rio. Até o momento, foram apreendidas uma grande quantidade de drogas - ainda não contabilizadas.

De acordo com a PM, parte desse material apreendido seria utilizado para a endolação dos entorpecentes que os traficantes pretendiam comercializar durante o Carnaval.

Os agentes do 2º BPM (Botafogo) e da 9ª DP (Catete), com apoio do Grupamento Especializado de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar) também apreenderam equipamentos piratas de sinal de TV por assinatura e anotações da organização criminosa.



As equipes ainda localizaram uma área de lazer utilizada pelos traficantes.

A operação, que também mira a retirada de barricadas e a localização e prisão de traficantes, segue em andamento.