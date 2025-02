Subestação da Light na Ilha do Governador - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 04/02/2025 09:56

Rio - A Light começou, nesta terça-feira (4), mais uma fase das obras de modernização da rede elétrica da Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A etapa consiste nas escavações para a instalação de cabos subaquáticos e subterrâneos, que vão passar por baixo da Baía de Guanabara, com o objetivo de ampliar a capacidade de distribuição de energia.

O serviço é realizado com a interdição de uma faixa da Estrada do Galeão, sentido Fundão, entre a Praça do Avião e o acesso à Avenida 20 de Janeiro. Operadores de trânsito orientam os motoristas no local.

Atualmente, a Ilha opera com as duas novas linhas de transmissão instaladas em 2024 após uma crise de abastecimento. Depois da conclusão desta fase, o sistema contará com uma nova linha de transmissão de 138kV com 8,5 km, permitindo maior flexibilidade.