O caso foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio)Reprodução / Google Street View

Publicado 04/02/2025 09:59

Rio — Um dos líderes da comunidade do Fleixeira, no bairro de Maria Joaquina, em Cabo Frio, Região dos Lagos, foi preso na manhã desta segunda-feira (3). O homem, de vulgo Rugal, é suspeito de ter participado de um ataque a uma família de turistas chilenos, que entraram por engano na região na última sexta-feira (31).

O criminoso possui três passagens pela polícia. Com ele, os agentes apreenderam 700 sacolés de cocaína.

Ataque

Segundo a Polícia Militar, o grupo de estrangeiros havia alugado uma residência na região por meio de uma página na internet, mas entrou acidentalmente na área dominada pelo tráfico. Eles, então, acabaram surpreendidos por um grupo de bandidos armados, que dispararam contra o carro.

A família acionou as autoridades, que conseguiram resgatá-los. O caso foi registrado na 126ª DP (Cabo Frio). A corporação não informou se houve feridos.

Na manhã do último sábado (1º), agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), realizaram uma ação para localizar os envolvidos no ataque. Os policiais prenderam quatro homens, e com eles, confiscaram sete buchas de maconha, um rádio transmissor, quatro aparelhos de telefone celular, uma farda similar às utilizadas pelas forças de segurança e R$ 180 em espécie.