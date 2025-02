Ataque aconteceu próximo à entrada da comunidade do Curral Falso - Reprodução/Redes sociais

Ataque aconteceu próximo à entrada da comunidade do Curral FalsoReprodução/Redes sociais

Publicado 04/02/2025 12:10 | Atualizado 04/02/2025 13:44

Rio - Um ataque a tiros deixou sete pessoas feridas em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (4). Os disparos foram feitos por um grupo de criminosos.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27° BPM (Santa Cruz) foram acionados para a ocorrência em um dos acessos da comunidade do Curral Falso. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros e outra do Samu atuaram no resgate às vítimas.

Os feridos foram identificados como Severino Mendes da Silva, 54 anos; Andreia Portugal, de 49; Nivaldo Gerônimo Gomes, de 73; Josué da Silva Marques, de 59; Severino dos Ramos do Nascimento, de 67; Valdeci Xavier da Costa, de 60; e José Pereira do Nascimento, de 59.

Seis das vítimas foram levadas para o Hospital Municipal Pedro II, também em Santa Cruz. Posteriormente, a equipe da PM foi informada que uma sétima vítima deu entrada no Hospital Municipal Rocha Faria, em Campo Grande.

De acordo com a direção do Hospital Municipal Pedro II, quatros pacientes já receberam alta e dois apresentam quadro de saúde estável.

A 36ª DP (Santa Cruz) está investigando o caso. O policiamento está sendo reforçado na região.

Uma testemunha relatou que os criminosos chegaram em um carro e uma moto atirando em direção a uma peixaria que funciona no local. No momento de tensão, todos correram e se deitaram no chão. Um dos feridos foi baleado na barriga.

Em entrevista ao RJ1, da TV Globo, dois dos feridos, após receberem alta, falaram sobre os momentos que viveram durante o tiroteio.

“Eu estava jogando cartas e aí, de repente, começou um barulho que parecia pneu estourando. Começou o ‘pá pá pá’ [som de tiro], quando a gente viu, já estava todo mundo deitando no chão. Eu peguei a mesa e arriei em cima do meu rosto. Meus colegas todos deitados no chão, tomaram [tiros] nas pernas. Eu só estou arranhado porque me joguei no chão. Pegou uma coisinha [estilhaço], começou a sair sangue da minha orelha, mas não foi nada, graças a Deus o Papai do Céu botou a mão”, desabafou José.

“Eu passava de frente da igreja e de repente ouvi muito tiro, senti a minha perna queimar e vi um tiro de raspão na minha perna. Graças a Deus não aconteceu coisa pior, Deus deu um livramento. Era muito tiro. Graças a Deus eu estou bem. Um carro passou atirando na praça, estava todo mundo na praça, sem mais nem menos”, disse Andreia.