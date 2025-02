A reunião contou ainda com a presença de outros profissionais da agência reguladora - Divulgação

Publicado 04/02/2025 17:43 | Atualizado 04/02/2025 18:14

Rio - Representantes do Governo do Estado do Rio se reuniram nesta terça-feira (4) para alinhar a assinatura de um convênio para implementar o sistema de fiscalização da operação das barcas. Estiveram presentes o presidente da Agetransp, Adolpho Konder, e o chefe da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade (Setram), Rogério Sacchi. A partir deste mês, o Consórcio Rio Barcas assume a operação, por cinco anos, do transporte aquaviário do Estado.

Processo de licitação

O processo foi iniciado em março de 2024, quando a Setram realizou uma audiência pública na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para debater a nova modelagem do serviço com especialistas, usuários e representantes da sociedade civil.

O novo modelo de prestação de serviços foi elaborado para substituir o atual, vigente desde 1998, apontado por estudos da UFRJ como economicamente insustentável. Ele será adotado com um período transitório de 5 anos até que se encontre uma solução definitiva.

A CCR Barcas, que opera o sistema desde 2012, deverá ficar à frente da operação até fevereiro de 2025, conforme o acordo homologado pela Justiça.