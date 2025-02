Caso aconteceu na Rua das Marrecas, próximo à estação de metrô Cinelândia - Reprodução

Rio - A advogada Sonia Maria do Socorro Fernandes, de 70 anos, foi empurrada da escada durante uma discussão com Carmem Silvia Ferreira Marques, síndica do condomínio, e o filho Juan Carlos Marques de Deus, no Centro do Rio. A agressora foi presa em flagrante, mas foi solta no último dia 14 por decisão do Tribunal de Justiça do Rio. Já Juan Carlos não foi localizado.

A advogada foi ao condomínio, na Rua das Marrecas, acompanhada de uma amiga para pedir os boletos de pagamento da taxa condominial, no dia 6 de janeiro. Após o pedido, Sonia e Carmem começaram a discutir, como mostra um vídeo gravado pela mulher que acompanhava a vítima.

Em um certo momento, o filho da síndica surge na confusão, enquanto Carmem tenta pegar o celular da amiga de Sonia, que desceu as escadas e parou de gravar. Logo depois, um vídeo feito pela câmera de segurança mostra Juan empurrando a vítima, que cai na escada e fica desacordada.

Sonia teve um sangramento na cabeça, além de escoriações pelo corpo, e recebeu atendimento no Hospital Municipal Souza Aguiar. Carmem foi presa por policiais militares e encaminhada à 5ª DP (Mem de Sá), que investiga o caso.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que a síndica foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio e a autoridade policial representou pela manutenção da prisão. Além disso, os investigadores indiciaram Juan por participação no crime.

No dia 14 de janeiro, a 1ª Vara Criminal da Capital determinou o relaxamento da prisão de Carmem e expediu o alvará de soltura. acolhendo a manifestação do Ministério Público do Rio. Na decisão, o juízo destacou que o vídeo do caso indica que é "prematura a afirmação de que teria ocorrido tentativa de homicídio ou de lesão corporal ou mesmo a ocorrência de agressões mútuas, o que afastaria a necessidade da manutenção da custódia".