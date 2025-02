Material apreendido pelos agentes na Comunidade do Viradouro - Divulgação / Pmerj

Rio - Três homens foram mortos durante um confronto com policiais militares neste domingo (9), na Comunidade do Viradouro, em Niterói, na Região Metropolitana. A ação ocorreu após uma denúncia anônima sobre um evento irregular na região.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), os agentes chegaram à Rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Santa Rosa, e foram recebidos a tiros pelo trio, que estava armado com pistolas. Os policiais revidaram, dando início ao confronto.

Após o fim do tiroteio, os três suspeitos foram encontrados mortos. Com eles, foram apreendidos três pistolas, 174 invólucros de maconha, 36 pedras de crack, 23 munições calibre 9mm, quatro radiotransmissores, seis carregadores de pistola 9mm, dois carregadores de fuzil AK, 25 munições calibre 7,62, um cinto de guarnição e um porta-carregador de pistola.

Ainda segundo a corporação, dois dos envolvidos já tinham passagens pela polícia por homicídio, posse irregular de arma de fogo, roubo e receptação.



A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) foi acionada para realizar a perícia no local. As investigações estão em andamento.