Mário Jorge Cunha da Silva fazia serviços de refrigeração no bairro Jardim Íris - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 14/02/2025 09:29 | Atualizado 14/02/2025 09:57

Rio - Um homem foi executado a tiros, na noite desta quinta-feira (13), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Segundo a família, Mário Jorge Cunha da Silva, conhecido como Mário da Refrigeração, ia para um seminário em uma igreja quando o crime aconteceu.

O caso ocorreu no bairro Jardim Íris. Após os tiros, diversas pessoas ficaram ao redor do corpo do homem. A vítima chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Municipal de São João de Meriti, mas, de acordo com a prefeitura da cidade, já chegou sem vida. Policiais militares estiveram na unidade e confirmaram o fato.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) assumiu o caso. A Polícia Civil informou que a especializada realiza diligências para apurar a autoria e a motivação do crime.

A equipe de assistência social do Hospital Municipal está em contato com a família para realizar os procedimentos de liberação do corpo.

Mário deixa a mulher e dois filhos. Ainda não há informações sobre seu sepultamento.