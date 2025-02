TRE-RJ oferece cadastro de biometria e diversos outros serviços - Divulgação

Publicado 14/02/2025 13:16

Rio - Os cartórios e as Centrais de Atendimento ao Eleitor (CAE) do estado do Rio ampliaram seu horário de funcionamento. Agora, cariocas e fluminenses podem buscar os serviços do TRE-RJ de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h. Antes, o horário ia das 11h às 17h. A mudança começou a valer no último dia 3.



Entre as opções oferecidas, estão a emissão da primeira via do título de eleitor, atualização do cadastro eleitoral, regularização e coleta de dados biométricos.



De acordo com informações do TRE-RJ, o atendimento presencial nas zonas eleitorais é realizado por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento. O eleitor pode comparecer a qualquer cartório eleitoral ou CAE para solicitar serviços.