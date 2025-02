Freixe entre prefeitos de diversos estados do Brasil - Divulgação

Freixe entre prefeitos de diversos estados do BrasilDivulgação

Publicado 14/02/2025 13:22 | Atualizado 14/02/2025 13:24

Rio - O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, reuniu-se na última quarta-feira (12), em Brasília, com prefeitos do interior do Rio durante o "Encontro de Novos Prefeitos e Prefeitas", promovido pelo Governo Federal. O evento teve como foco as oportunidades de fortalecimento do turismo nos municípios, explorando parcerias estratégicas entre os governos locais e a Embratur.

No encontro, Freixo destacou a importância de descentralizar o turismo no estado, incentivando os visitantes a explorarem as diversas riquezas culturais e naturais além da capital."O que a gente constrói para que a pessoa que vem ao Rio fique mais tempo e conheça algo além? O potencial turístico de todo o nosso estado, da Região Serrana, da Costa Verde, de Lagos e Norte e Noroeste é incrível. A gente tem um potencial muito grande na gastronomia, no ecoturismo e nas cidades históricas."Durante a reunião, Freixo adotou um tom descontraído e demonstrou sintonia com os gestores municipais, reforçando que o evento não era sobre alinhamento político, mas sim sobre oportunidades para o desenvolvimento econômico local por meio do turismo.A ex-prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, reforçou a importância da parceria entre a Embratur e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (CIDENNF) na divulgação da Rota Caminhos do Açúcar, uma iniciativa que busca transformar as potencialidades turísticas das Regiões do Norte e Noroeste Fluminense em oportunidades de desenvolvimento econômico e social, por meio de uma rota com mais de 350 km de estrada, perpassando pelos municípios integrantes do Cidennf."Quem aqui, antes, já teve algum encontro com a Embratur? Fui prefeita por oito anos e só passei a conhecer a partir da atual gestão. Nunca ouvi dizer que a Embratur fez algum encontro ou tenha estabelecido algum tipo de diálogo com a nossa região até então. Esta parceria será muito importante e garantirá mais avanço e visibilidade para o potencial turístico do interior do Estado do Rio de Janeiro", disse Fátima.O presidente do CIDENNF, Leo Pelanca, também destacou a importância do consórcio na articulação de ações regionais e no avanço da rota turística. Ele ressaltou que eventos como o Festival Caminhos do Açúcar ajudam a fortalecer a identidade cultural e a atrair mais investimentos para o setor."O CIDENNF tem sido fundamental para integrar os municípios e potencializar o turismo regional. Ampliar essas parcerias é essencial para que a Rota, que já é um sucesso, possa avançar ainda mais, especialmente com o apoio de eventos como o Festival Caminhos do Açúcar."Além das iniciativas voltadas para roteiros turísticos e eventos, Freixo reforçou a necessidade de inserir os pequenos negócios do setor turístico no mundo digital, utilizando plataformas como Google e TikTok para ampliar a visibilidade dos destinos e atrativos da região."A Rota Caminhos do Açúcar é uma joia da nossa região e conta muito sobre a nossa história. Nossa ação visa aumentar o desempenho comercial dos pequenos negócios do setor de turismo com o uso de ferramentas digitais gratuitas, como Google e TikTok. A meta é ampliar o alcance de produtos e serviços e aumentar a receita dessas pequenas empresas. Essas plataformas digitais são fundamentais porque impactam diretamente o turismo."O encontro em Brasília reforçou o compromisso dos prefeitos e da Embratur com o desenvolvimento turístico do interior do Rio de Janeiro, promovendo iniciativas que valorizam as riquezas culturais e naturais da região, ao mesmo tempo em que impulsionam a geração de emprego e renda.