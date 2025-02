Doação das viaturas foi feita pela Polícia Federal - Divulgação

Publicado 14/02/2025 13:47 | Atualizado 14/02/2025 13:57

Rio- A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) contará com quatro novas viaturas para reforçar a segurança do campus e do estacionamento da Cidade Universitária. Os carros, doados pela Polícia Federal, estão dentro de um pacote de melhorias anunciadas pela reitoria nesta quinta-feira (13).

De acordo com o site oficial da UFRJ, os veículos vão aumentar a capacidade operacional de monitoramento no entorno do Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, além de reforçar o patrulhamento das vias, auxiliar as forças de segurança e oferecer melhores condições aos vigilantes.

Estão sendo programadas também novas ações voltadas ao monitoramento e à recuperação de cancelas nos estacionamentos. Além disso, a instituição deve assinar uma parceria com a Polícia Militar para intensificar as rondas.

“Aumentar a segurança do campus é uma preocupação constante da nossa administração por meio da Prefeitura Universitária. As novas viaturas reforçam esse compromisso. Além disso, estamos buscando parcerias com os órgãos de segurança pública para trazer mais segurança ao corpo social da UFRJ”, afirma Roberto Medronho, reitor da UFRJ.