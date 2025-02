Falta de água é situação constante na vida dos moradores de Inhoaíba - Reprodução / Arquivo Pessoal

Falta de água é situação constante na vida dos moradores de InhoaíbaReprodução / Arquivo Pessoal

Publicado 14/02/2025 14:57

Rio - Moradores de Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio, denunciam a constante falta d'água que atinge o bairro. Segundo eles, nem mesmo após a Rio+Saneamento assumir a distribuição a situação foi regularizada. Zidane, de 43 anos, morador do Vila Carioca, sub-bairro da região, contou ao DIA que, em meio ao forte calor que tem feito no Rio, ruas do bairro estão sem abastecimento há cerca de um mês.



"Inhoaíba ficou três dias sem água, o Vilar Carioca é o mais afetado, tendo ruas com falta de água por cerca de 1 mês", assumiu.



A Rio+Saneamento, responsável pelo abastecimento do bairro, foi procurada pelos moradores que buscavam solução, mas receberam como resposta que o problema era antigo da Cedae.



"Conversamos com a Rio+Saneamento há um ano, falaram que iam fazer um estudo técnico para obras de infraestrutura e até o momento nada. Eles alegam que pegaram um problema antigo da Cedae", expôs.



Ainda segundo o morador, após a inauguração do Parque Oeste, na Avenida Cesário de Melo, o problema da água se agravou na região.



“Sem contar que, depois que fizeram um Parque Aquático aqui próximo a Estação de Inhoaíba, ao lado do Vilar Carioca, a água enfraqueceu e muito na nossa região. É mais um motivo da nossa insatisfação, da gente se manifestar para o poder público aumentar a pressão dessa água e fazer obra de infraestrutura que vai resolver o problema da região”, narrou.

No próximo domingo (16), moradores vão se reunir em uma manifestação pacífica na Avenida Cesário de Melo, entre as estações do BRT Vilar Carioca e Icurana, às 8h, para pedir normalização no abastecimento.



O presidente da associação de moradores do Vilar Carioca Thiago Santos da Cunha, de 41 anos, afirmou que a luta pela regularização no abastecimento se arrasta há mais de 20 anos, antes da Rio+Saneamento assumir a gestão, e piora a cada ano que passa.



“A gente está nessa luta há muitos anos, mais de 20 anos, desde a época da Cedae. E com o crescimento populacional, a gente está piorando cada ano que passa. Já ficou época de a gente ficar 120 dias sem água. Tem pedaços aqui que estão há mais de dois anos, que não cai água da bica. Então, se são vários pontos com esses problemas”, disse.



De acordo com Thiago, a Rio+Saneamento convou uma reunião com a associação de moradores para chegarem a uma solução para a falta d’água na tarde desta sexta. Além disso, em uma manifestação realizada há cerca de um ano, a empresa falou que era necessário melhorar a infraestrutura.



“A Rio+Saneamento alega que precisa de uma infraestrutura e há um ano, aproximadamente, quando nós fizemos a manifestação, eles vieram com uma promessa de melhorar, só que isso não está acontecendo. Fizeram alguns reparos, mas o problema da falta de água continua. Por exemplo, estou sem água hoje, ontem, antes de ontem. Quando cai, cai em alguns lugares por dez minutos, quinze minutos e para o restante do dia inteiro. Esses problemas são recorrentes e o impacto aqui é gigantesco”, contou.



A concessionária fornece alguns caminhões-pipa mas, segundo moradores, não dá vazão para abastecer todas as casas de cada rua.



“Deveria funcionar dia sim, dia não e fim de semana direto, mas isso não está acontecendo. Falaram que se a gente precisasse, é só pedir o caminhão-pipa que estariam mandando, mas a gente não consegue suprir a necessidade, primeiro que temos que disponibilizar um funcionário nosso para estar acompanhando, ou seja, vem um caminhão-pipa para uma rua que tem 60 casas. Não dá vazão nem para um terço. Se o caminhão conseguir dar duas ou três viagens é muito, então não dá para suprir as necessidades de todo mundo”, relatou.

A reportagem aguarda retorno da Rio+Saneamento desde a manhã desta sexta. O espaço segue aberto para manifestações.