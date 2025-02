Família brasileira que mora em Berlim denunciou citação xenofóbica contra brasileiros em livro alemão - Reprodução/Redes sociais

Publicado 14/02/2025 16:19 | Atualizado 14/02/2025 16:44

Rio - A editora alemã Mildenberger Verlag revisou um livro didático após brasileiros denunciarem que uma de suas publicações reforçava estereótipos xenofóbicos sobre o Brasil. O livro ABC der Tiere (ABC dos Animais, em tradução livre), voltado para alunos do quarto ano do ensino fundamental, retratava uma criança brasileira como alguém que não estuda e busca comida no lixo.

O trecho original dizia: "Olá, meu nome é Marco. Eu não vou à escola. Eu moro no Rio de Janeiro/brasileiro. De manhã, procuro restos de comida nas latas de lixo. Quero me tornar um jogador de futebol profissional."



A denúncia ganhou repercussão principalmente nas redes sociais, após uma família brasileira residente em Berlim compartilhar o caso em um grupo de mensagens com outras mães brasileiras no país. Diante da enxurrada de críticas e pedidos de retratação, a editora Mildenberger Verlag atualizou o texto na quinta-feira (13).

Na nova versão, a passagem foi alterada para: "Olá, meu nome é Marco. Eu moro no Rio de Janeiro e sou brasileiro. Meu assunto preferido é esportes. Eu gosto de jogar futebol com outras crianças. No futuro, gostaria de ser jogador de futebol ou arquiteto".



Além disso, outros diálogos também foram modificados. Na nova edição, a menina alemã toca violão e quer ser educadora, a criança japonesa sonha em ser advogada e o menino do Quênia, que antes ajudava o pai no trabalho depois da escola, agora participa das refeições em família.



Em comunicado, a editora reconheceu a responsabilidade pela publicação e afirmou que recebeu as reclamações sobre o livro. Segundo a empresa, a intenção não era reforçar estereótipos.



Embaixada se pronuncia

A Embaixada do Brasil em Berlim repudiou a representação do personagem infantil brasileiro na obra, afirmando que o texto propaga uma imagem distorcida e preconceituosa das crianças do Rio de Janeiro e do Brasil.



"A Embaixada lamenta a abordagem insensível e pouco informada da editora Mildenberger no livro em questão. Para além da dificuldade em entender como um texto dessa natureza possa ter a pretensão de ser didático, preocupa o impacto da exposição de crianças a estereótipos e preconceitos sobre outros países", declarou a instituição por meio de nota.

Confira as notas na íntegra

Nota da Mildenberger Verlag:

"Nós assumimos a responsabilidade. Recebemos um feedback justificado sobre a representação de uma criança brasileira em um de nossos livros escolares. Nunca foi nossa intenção reforçar estereótipos negativos ou transmitir uma representação unilateral. De qualquer forma, lamentamos que isso tenha acontecido.

Gostaríamos de pedir sinceras desculpas à comunidade brasileira e a todos os leitores afetados. Aceitamos esse feedback e revisaremos o livro didático. Adaptamos a página imediatamente e disponibilizamos a nova versão para download junto com o artigo na loja virtual. Nosso objetivo é fortalecer a abertura e o respeito das crianças por um mundo diverso e por diferentes culturas. Agradecemos suas sugestões e seu comprometimento – porque somente através do diálogo podemos aprender juntos e nos tornar melhores."



Nota da embaixada:

A Embaixada do Brasil em Berlim repudia a referência que se atribui a um fictício personagem infantil brasileiro no livro pretensamente didático "ABC der Tiere – Sprachbuch 4", da editora Mildenberger, em uso em escolas na Alemanha, que propaga imagem distorcida e preconceituosa acerca as crianças do Rio de Janeiro e do Brasil.



A existência de elevada taxa de inequidade é um problema reconhecidamente grave no Brasil, que vem sendo enfrentado por sucessivos governos brasileiros ao longo das últimas décadas e ao qual o Presidente Lula atribui particular relevância desde seu primeiro governo.



Os esforços empreendidos para garantir que crianças tenham acesso adequado à educação e saúde são reconhecidos como referência para outros países em desenvolvimento pelo Banco Mundial, pela OIT e pela FAO. A implementação de grande número de políticas públicas de longo prazo (como os programas "Bolsa Família", "Criança Alfabetizada", "Escola em Tempo Integral" e "Proinfância") tem permitido significativos avanços no acesso à educação de qualidade, na luta contra a pobreza e o combate à fome. O programa de merenda escolar, que garante a adequada alimentação de alunos brasileiros, também é exemplar e tem sido mencionado como referência pelas competentes autoridades do governo alemão.



O programa "Bolsa Família", criado em 2003 se tem ampliado de forma sucessiva ao longo dos anos e condiciona o recebimento de recursos à realização de exames pré-natal por gestantes, o cumprimento de calendário de vacinas estabelecido pelo governo federal e acompanhamento do estado nutricional para crianças menores de sete anos, além de frequência escolar mínima para crianças e adolescentes de 4 a 18 anos.



No Brasil, a taxa de escolarização de crianças entre 6 e 14 anos chega a 99,4% (PNAD, 2023). A Embaixada do Brasil em Berlim lamenta a abordagem insensível e pouco informada da editora Mildenberger no livro em questão. Para além da dificuldade em entender como texto dessa natureza possa ter a pretensão de ser didático, preocupa, o impacto em crianças de sua exposição a estereótipos e preconceitos sobre outros países.



Ao associar-se às inúmeras mensagens de repúdio da comunidade brasileira na Alemanha à publicação, a embaixada esclarece que está buscando contatos com a editora e com autoridades alemãs para a adoção de providências a respeito do texto em questão".