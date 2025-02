Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes - Reprodução/vídeo/redes sociais

Ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo PaesReprodução/vídeo/redes sociais

Publicado 15/02/2025 12:26 | Atualizado 15/02/2025 13:29

Rio - O Rio de Janeiro foi oficialmente confirmado como sede da cúpula dos líderes do Brics em 2025. O anúncio foi feito na manhã desta sábado (15) após uma reunião entre o prefeito Eduardo Paes, o ministro Mauro Vieira e representantes do governo federal. O evento está marcado para os dias 6 e 7 julho deste ano.

Segundo o chanceler, o anúncio foi autorizado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). São esperados chefes de Estado dos 20 países que integram o Brics, entre membros e parceiros.



"Vamos tomar decisões muito importantes para o desenvolvimento de todos os países, para a cooperação e para a melhoria da condição de vida de todos os habitantes desses países. Mais uma vez o Rio de Janeiro será palco de uma importantíssima reunião internacional", afirmou Mauro Vieira.



Eduardo Paes vinha na campanha para que a cidade sediasse o evento desde o ano passado. "A gente se sente muito orgulhoso de representar todos os brasileiros com as nossas belezas da nossa cidade e com os seus desafios. Ninguém aqui é inocente, nem ingênuo, mas é uma cidade muito especial e que a gente tem muito orgulho", disse Paes em um vídeo gravado na residência oficial do prefeito do Rio.

O Brasil assumiu a presidência rotativa do bloco no início de 2025. Os Brics, sigla formada pelas iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, representam as principais economias emergentes do mundo. Também fazem parte do grupo a Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã.



Durante o encontro, chefes de Estado, ministros e representantes de governos locais, além de membros da sociedade civil dos países-membros do Brics, estarão reunidos. A Cúpula dos Líderes do Brics contribuirá para o fortalecimento das relações internacionais, promovendo intercâmbios culturais, comerciais e turísticos entre o Brasil, os países do Brics e o resto do mundo.



A Prefeitura do Rio criou o Comitê Rio Brics, que será responsável pela elaboração do "Calendário Brics Rio", reunindo as iniciativas e atividades até o final de 2025. O Comitê também participará de fóruns, comitês e comissões organizados por diversas esferas do governo e da sociedade civil, nacionais e internacionais, abordando questões do Brics.