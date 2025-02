Vídeo de uma moradora mostrou momento em que o criminoso realiza o roubo - Reprodução / Vídeo

Publicado 15/02/2025 14:02

Rio - Um homem foi flagrado destruindo uma vidraça de um local onde antes funcionava o Bar Tasca do Portuga, para roubar ferros, no Boulevard 28 de setembro, em Vila Isabel, Zona Norte. Nas imagens, é possível ver o homem atirando várias vezes uma pedra no vidro contra a estrutura, até soltar partes da esquadria.

Segundo relatos, este não é um caso isolado e faz parte de uma série de crimes que vem ocorrendo na região, sempre de madrugada, durante os últimos meses.



José Augusto, ex-proprietário do bar, inclusive explicou que fechou o estabelecimento em novembro justamente por conta dos recorrentes assaltos. "Eles roubam ferros de aluminio, já roubaram vidro, luminárias de marquise, cada semana tão roubando alguma coisa e por isso decidi pelo fechamento definitivo do bar, mas mesmo com ele fechado os casos seguem ocorrendo", disse.



Comentários em redes sociais também denunciaram a situação. "Eles fazem sem medo algum. Depredam fachadas de casas, prédios e comércio, em busca de arrancar pedaços de ferro. Saem quebrando tudo pela 28 de setembro, sempre a partir das 3h da manhã", escreveu um perfil.



A Polícia Militar informou que o 6º BPM (Tijuca) foi acionado, mas a equipe não conseguiu localizar o criminoso.