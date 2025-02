Motoristas fugiram de ré e ocupantes de caminhão roubado correram pila pista - Reprodução/Redes Sociais

Motoristas fugiram de ré e ocupantes de caminhão roubado correram pila pistaReprodução/Redes Sociais

Publicado 15/02/2025 17:27

Rio - Motorista viveram momentos de pânico, na tarde deste sábado (15), durante um roubo a um caminhão de carga, na Avenida Brasil. O crime aconteceu na altura do bairro Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio, e vídeos que circulam nas redes sociais mostram os veículos tentando fugir do local.

De acordo com o comando do Batalhão de Vias Expressas (BPVE), criminosos roubaram um caminhão de carga de eletrodomésticos na região. O motorista registrou o caso na 38ª DP (Brás de Pina) mas, até o momento, o veículo não foi localizado.

Nas imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver um caminhão parado próximo à mureta que divide as pistas da Avenida Brasil e diversos carros e uma motocicleta voltando de ré para fugir da ação dos criminosos. O vídeo também mostra ao menos três homes descendo do veículo abordado pelos bandidos e correndo pela via. Confira abaixo.