Policias recuperam fuzil na Rodoviária Novo Rio@pmerj

Publicado 22/02/2025 10:25 | Atualizado 22/02/2025 11:40

Rio- Uma mulher foi presa por policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) na manhã deste sábado (22), na Rodoviária do Rio, no Santo Cristo, por transportar um fuzil escondido na mala.



De acordo com a corporação, o arma seria levada para a Rocinha, na Zona Sul. A passageira, no entanto, não teve o nome divulgado.

A 4ª DP (Centro) registrou o caso.