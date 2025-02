Novo centro de controle foi instalado no Batalhão de São Cristóvão - Divulgação

Publicado 27/02/2025 09:30

Rio - Um novo centro de comando e controle foi montado pela PM no 4º BPM (São Cristóvão), nesta quarta-feira (26), para reforçar a segurança no Sambódromo durante o Carnaval. O espaço conta com mais de 100 câmeras instaladas em pontos estratégicos das avenidas Presidente Vargas e Marquês de Sapucaí.



A estrutura possui software de reconhecimento facial, leitura de placas e operará 24h por dia. Além disso, terá suporte de imagens transmitidas por 700 câmeras corporais de policiais, drones e helicópteros do Grupamento Aeromóvel (GAM).



"O investimento em tecnologia para segurança pública é um caminho sem volta. Esse aparato é fundamental para o policiamento de grandes eventos, e neste Carnaval não será diferente", afirmou o governador Cláudio Castro.



O local ocupa uma área de 70 metros quadrados e está dividido em três salas, incluindo um painel gigante de última geração para acompanhamento das imagens em tempo real.

A iniciativa, segundo a PM, faz parte de um plano de expansão da segurança integrada na cidade. Além do 4º BPM, outras unidades da corporação já contam com centros de monitoramento semelhantes, como Copacabana, Maré, Leblon e Irajá. Em breve, os batalhões de Botafogo e Centro também receberão a tecnologia.

A Polícia Civil também contará com um efetivo maior. Serão 3,5 mil agentes, 200 a mais do que em 2024. O Corpo de Bombeiro vai utilizar um efetivo de dez mil homens durante a folia.