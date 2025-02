A Polícia Civil também contará com 200 agentes a mais - Divulgação

Publicado 25/02/2025 17:07 | Atualizado 25/02/2025 18:42

Rio - O esquema de policiamento do Governo do Estado do Rio para o carnaval de 2025 contará com 26 mil agentes no patrulhamento e atendimento à população durante a festa. O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (25) no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no Centro do Rio.



No total, 12,5 mil policiais militares estarão presentes, um efetivo de 450 agentes a mais do que no ano passado. A cúpula da segurança pública do estado destacou que o terceiro dia de desfiles no Sambódromo, além da ampliação no número de blocos de carnaval, são motivos que exigiram a ampliação no número de agentes. A Polícia Civil também contará com um efetivo maior. Serão 3,5 mil agentes, 200 a mais do que no carnaval passado.



Bombeiros

Os bombeiros atuarão durante o carnaval com 10 mil agentes em todo o estado. De acordo com o coronel Tarciso Antonio de Salles Junior, comandante da corporação e secretário de Defesa Civil, as praias terão atenção especial. Serão 500 agentes apenas na Sapucaí. Eles estarão distribuídos em 3 forças-tarefas: na concentração, na altura da Rua Salvador de Sá, e outra na dispersão. Além disso, haverá profissionais de salvamento em altura.



Lei Seca

A Operação Lei Seca, além das ações nas vias regulares do Rio de Janeiro, seguirá realizando testes do bafômetro com os motoristas de carros alegóricos na Marquês de Sapucaí. Os condutores serão testados antes de todos os desfiles entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, além dos desfiles das campeãs, no dia 8 de março.

Turismo

O presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), Sergio Ricardo de Almeida, destacou que a expectativa é que a taxa de ocupação da rede hoteleira durante o carnaval seja de 95%, semelhante ao réveillon. Segundo ele, a edição de 2025 da festa consolida argentinos e chilenos como as principais nacionalidades de visitantes estrangeiros que visitam o Rio, somados ao crescimento do turismo entre os norte-americanos.