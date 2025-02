Ciclovia Tim Maia foi reaberta oficialmente após decisão da Justiça Federal do Rio - Arquivo / Agência O Dia

Publicado 27/02/2025 13:06 | Atualizado 27/02/2025 13:26

Rio - A Ciclovia Tim Maia, que liga a Barra da Tijuca, na Zona Oeste, ao Leblon, na Zona Sul, foi reaberta, na manhã desta quinta-feira (27), após autorização da Justiça Federal. O espaço estava interditado desde 2019 devido a riscos estruturais e possibilidade de desabamento.

A Prefeitura do Rio informou que a 19° Vara Federal do Rio autorizou a reabertura diante da atestação das obras de reconstrução e do protocolo de fechamento adotado pela cidade. As placas de interdição já foram retiradas.

De acordo com o órgão, as obras de recomposição de trechos da ciclovia e de reforço da estrutura foram concluídas em novembro de 2023 e ratificadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias (INPH).

A prefeitura ainda destacou que contratou um serviço de manutenção permanente e que instituiu um protocolo operacional que será executado e interditará a via sempre que forem verificadas condições oceanográficas e meteorológicas adversas, como situações que possam configurar perigo aos usuários.

Desde a sua inauguração, em janeiro de 2016, a ciclovia, localizada nos costões rochosos da Avenida Niemeyer, registrou quatro desabamentos . Em um deles, na altura de São Conrado, na Zona Sul, duas pessoas morreram: Eduardo Marinho Albuquerque, de 54 anos, e Ronaldo Severino da Silva, de 60. O incidente ocorreu três meses após a inauguração.