Hospital Getúlio Vargas, na PenhaReginaldo Pimenta/Agência O Dia

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) divulgou, nesta quinta-feira (27), o funcionamento dos hospitais estaduais, Unidades de Prontos Atendimentos (UPAs) e Samu 192 durante o Carnaval. Segundo a pasta, será mantido um plantão operacional de 24 horas por dia da sexta-feira (28) até Quarta-feira de Cinzas (5) em todo o Estado.





Ainda conforme a SES, o Rio Imagem Centro estará fechado de sexta-feira (28) - a partir de 13h - até terça-feira (4), reabrindo somente na quarta de cinzas, ao meio-dia. Já o Rio Imagem Baixada, localizado em Nova Iguaçu, funciona normalmente sexta-feira (28) e fechará as portas no sábado de Carnaval, reabrindo somente na Quarta de Cinzas, também ao meio-dia.



As unidades RioFrame da Baixada, localizadas em Duque de Caxias, ficarão suspensas de sexta-feira (28) até quarta-feira (4). Somente a unidade da Praça Onze, no Centro do Rio, que fechará suas portas até quinta-feira (7).



Por fim, o Ambulatório Médico de Especialidades Susana Naspolini (AME), no Complexo Rubem Braga, em Ipanema, não terá seu funcionamento no Carnaval e as consultas foram remanejadas em outros dias.





Saúde no município do Rio



. Hospitais municipais, UPAs, Centro de Emergência Regional (CERs) e Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) tipo III funcionarão 24 horas todos os dias da folia. A SES também informou que as doações de sangue no salão de doador seguirão acontecendo. O local, na Rua Frei Caneca, n°8, Centro, ficará aberto todos os dias de Carnaval, de 7h até 18h. Já o novo salão do doador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, permanecerá fechado entre o sábado de carnaval (1) até a quarta-feira (5). A Secretária Municipal de Saúde já havia informado o esquema especial no Carnaval . Hospitais municipais, UPAs, Centro de Emergência Regional (CERs) e Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) tipo III funcionarão 24 horas todos os dias da folia.

O atendimento diferente seria para o Super Centro Carioca de Vacinação, centros municipais de saúde e as clínicas da família.

O Centro de Vacinação de Campo Grande funciona segundo o ParkShopping. As clínicas da família funcionam em horários reduzidos de 8h às 12h, a partir da sexta-feira (28). O atendimento será retomado na quarta de cinzas (5), depois das 13h da tarde.