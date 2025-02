Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, vai funcionar 24h no Carnaval - Divulgação

Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, vai funcionar 24h no CarnavalDivulgação

Publicado 24/02/2025 12:33

Rio - Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, as unidades de saúde do Rio terão horários especiais de funcionamento durante o Carnaval. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, hospitais, UPAs, Centros de Emergência Regional (CERs) e Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) tipo III funcionarão 24 horas por dia.



O Super Centro Carioca de Vacinação também manterá suas atividades durante todos os dias de folia, das 8h às 22h. Já a unidade do Super Centro de Vacinação em Campo Grande seguirá o horário do ParkShopping CampoGrande.



O Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, funcionará normalmente nos dias 28 de fevereiro e na quarta-feira de cinzas (5), mas não abrirá na segunda-feira (3) e na terça de Carnaval (4).



Os centros municipais de saúde e as clínicas da família funcionarão em horário reduzido no dia 28, das 8h às 12h. No sábado (1), estarão abertos conforme o horário habitual, porém estarão fechadas nos dias 2 e 3. O atendimento será retomado na quarta-feira (5), a partir das 13h.



Confira as unidades que funcionarão 24 horas:



Hospitais: Souza Aguiar (Centro); Miguel Couto (Gávea); Salgado Filho (Méier); Lourenço Jorge (Barra da Tijuca); Pedro II (Santa Cruz); Rocha Faria (Campo Grande); Albert Schweitzer (Realengo); Evandro Freire (Ilha do Governador); Rocha Maia (Botafogo); Hospital Municipal Francisco da Silva Telles (Irajá); Andaraí; Cardoso Fontes (Jacarepaguá).



Hospitais Maternidade: Fernando Magalhães (São Cristóvão); Carmela Dutra (Lins de Vasconcelos); Herculano Pinheiro (Madureira); lexander Fleming (Marechal Hermes); Maria Amélia Buarque de Hollanda (Centro); Paulino Werneck (Ilha do Governador).



UPAs: Vila Kennedy; Rocinha; Complexo do Alemão; Cidade de Deus; Manguinhos; Santa Cruz / João XXIII; Engenho de Dentro; Madureira; Costa Barros; Senador Camará; Sepetiba; Paciência; Magalhães Bastos; Rocha Miranda; Del Castilho.



Centro de Emergência Regional: Centro; Leblon; Barra; Ilha; Realengo; Campo Grande; Santa Cruz.



Hospital da Mulher: Hospital da Mulher Mariska Ribeiro (Bangu).



Maternidade: Leila Diniz (Barra da Tijuca); Rocinha (Rocinha).



Serviço de Emergência: Policlínica César Pernetta (Méier).



Instituto Municipal: Instituto Municipal Philippe Pinel (Botafogo).



UIS: UIS Arthur Villaboim (Paquetá).

A lista completa está disponível nas redes sociais da SES.