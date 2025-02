Familiares, amigos e colegas de farda se despedem do tenente-coronel Carlos Vidal Martin da Silva - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Familiares, amigos e colegas de farda se despedem do tenente-coronel Carlos Vidal Martin da SilvaPedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 27/02/2025 14:07

Rio - Amigos, parentes e colegas de farda deram adeus ao tenente-coronel da PM Carlos Vidal Martin da Silva, de 52 anos, no início da tarde desta quinta-feira (27), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, Zona Oeste. Cerca de 100 pessoas acompanharam a despedida ao policial, que foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto, em Jardim América , Zona Norte.

A cerimônia contou com honrarias militares dedicadas ao agente. Um helicóptero da corporação despejou pétalas de rosa durante o cortejo e houve também uma salva de tiros. Parte dos amigos do agente foi ao sepultamento vestindo camisas do Botafogo, clube de coração de Carlos.Segundo um familiar do PM, que não quis se identificar, ele se preparava para fazer um churrasco, mas decidiu ir até o mercadinho na Avenida Meriti para comprar um saco de carvão. Na saída do local, criminosos o abordaram. O policial tentou reagir, mas acabou sendo baleado no peito. "Ele tinha tudo em casa", disse o parente.