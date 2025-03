Droga estava enrolada em um cobertor no interior da mala - Divulgação

Droga estava enrolada em um cobertor no interior da malaDivulgação

Publicado 21/03/2025 15:05

Rio - A Receita Federal apreendeu, na manhã desta sexta-feira (21), 21,4 kg de haxixe, avaliado em aproximadamente R$ 2,5 milhões, com um passageiro americano no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio.

Durante fiscalização de rotina, o homem, de 37 anos, foi flagrado com vários tabletes da droga dentro de sua mala despachada. O entorpecente estava escondido em um cobertor e o narcoteste preliminar deu positivo para haxixe.

Pela primeira vez no Brasil, vindo de Nova Iorque, o americano confirmou que a mala era sua, mas disse aos agentes que o conteúdo não lhe pertencia, pois ele só teria despachado artigos de uso pessoal.

O viajante e o entorpecente foram apresentados à Polícia Federal para realização dos trâmites judiciários. Ele responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.