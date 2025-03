O caso aconteceu na Estação Maracanã, na Zona Norte do Rio - Reprodução / Google Street View

O caso aconteceu na Estação Maracanã, na Zona Norte do RioReprodução / Google Street View

Publicado 25/03/2025 06:45 | Atualizado 25/03/2025 07:08

Rio - Um jovem de 22 anos foi atropelado por um trem na estação do Maracanã, na Zona Norte, no fim da madrugada desta terça-feira (25). Márcio S. Da Silva está em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel de Vila Isabel foi acionado às 4h46 e encaminhou a vítima até o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. O acidente ocorreu na plataforma 1, linha A.

Segundo a SuperVia, o homem fez um acesso indevido à via. No local, trens com destino à Japeri e Santa Cruz que atuam como paradores chegaram a circular como expressos. No entanto, o serviço foi normalizado por volta das 5h20.