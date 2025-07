Movimentação de pessoas na praia do Leme, Zona Sul do Rio de janeiro - Érica Martin/Agência O Dia

Movimentação de pessoas na praia do Leme, Zona Sul do Rio de janeiroÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 23/07/2025 18:46

Rio - A previsão do tempo para esta semana no município do Rio de Janeiro, de acordo com o Alerta Rio, indica dias marcados por céu nublado e chuvas fracas isoladas, com tendência de temperaturas em declínio para esta quinta-feira (24).

Durante a noite desta quarta-feira (23), o céu fica nublado, com chuviscos isolados, reflexo da aproximação de uma frente fria oceânica que mantém o tempo instável na cidade. Os ventos sopram entre fracos e moderados, contribuindo para o declínio gradual da temperatura.

Na quinta-feira (24) , a tendência é de um dia com céu nublado a encoberto e possibilidade de chuvas fracas em momentos isolados. As temperaturas ficam estáveis, com máximas que variam entre 22°C e 25°C nas diferentes regiões do município, enquanto as mínimas ficam entre 14°C e 16°C.

Para a sexta-feira (25), a previsão indica que o céu permanecerá nublado a encoberto, com possibilidade de chuva fraca a moderada em pontos isolados e temperaturas estáveis. O clima se manterá fresco.

O cenário começa a apresentar melhora no sábado (26), com o céu nublado a parcialmente nublado e sem previsão de chuva, além da temperatura, que podem alcançar até 28°C.

No domingo (27), o sol volta a predominar, com céu parcialmente nublado a claro, sem registro de chuvas, e temperaturas em elevação, podendo chegar a 31°C, indicando um dia mais quente e agradável na cidade.