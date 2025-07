Ferro-velho interditado em Nova Iguaçu operava sem registro e em condições irregulares - Divulgação / Detran-RJ

Ferro-velho interditado em Nova Iguaçu operava sem registro e em condições irregularesDivulgação / Detran-RJ

Publicado 23/07/2025 19:34

Rio - Um ferro-velho que operava de forma irregular às margens da Rodovia Presidente Dutra, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi interditado nesta quarta-feira (23), em uma ação da Operação Desmonte, coordenada pelo Detran.RJ. A força-tarefa atua no combate ao comércio ilegal de sucatas e peças automotivas. O material apreendido foi encaminhado para empresas de reciclagem.

fotogaleria

Segundo o órgão, o estabelecimento não possuía registro no Detran.RJ para atuar no setor e não apresentava notas fiscais dos materiais comercializados. No local, as peças estavam espalhadas diretamente no solo, com vazamentos de óleo e resíduos tóxicos, o que representava risco ambiental. O espaço, foi classificado pelos agentes como um "cemitério de sucatas" e não oferecia condições mínimas para os trabalhadores.

"As ações visam esclarecer os proprietários da necessidade de trabalhar dentro da lei e, consequentemente, oferecer mais segurança aos cidadãos", afirmou o presidente do Detran.RJ, Vinicius Farah.