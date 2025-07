Cerca de 2 mil estudantes da Geração Z participaram de palestras na Sala Futuro, com foco em saúde mental, carreira e inovação - Divulgação

Cerca de 2 mil estudantes da Geração Z participaram de palestras na Sala Futuro, com foco em saúde mental, carreira e inovaçãoDivulgação

Publicado 23/07/2025 21:26

Rio - A juventude assumiu o centro do palco no segundo dia do Sebrae Rio Summit 2025, realizado no ExpoRio Cidade Nova. Com programação voltada ao desenvolvimento pessoal e profissional da Geração Z, o evento recebeu cerca de 2,5 mil pessoas nesta terça-feira (22), incluindo 2 mil estudantes na Sala Futuro.



Destaque do dia, a formalização da parceria entre o Sebrae Rio e o CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola) promete ampliar o acesso de jovens aprendizes e estagiários a soluções de educação empreendedora, com foco em projetos de vida, comportamento, saúde mental e orientação de carreira.



“O Sebrae Rio já vem atuando com unidades do CIEE em eventos e ações pontuais para desenvolver comportamentos empreendedores nos jovens aprendizes. A partir da formalização dessa parceria, vamos ampliar nossa atuação e presença e disponibilizar alguns produtos como parte da formação dos jovens”, afirmou Antonio Alvarenga, diretor-superintendente do Sebrae Rio.



Durante o dia, a Sala Futuro reuniu especialistas em temas comportamentais e técnicos, como Dafna Blaschkauer, CEO da Superjamp, que falou sobre os diferenciais de profissionais de alta performance; Geovanni Begossi, o “El Professor da Oratória”; o especialista em tecnologia Tony Ventura; e a CEO da Uptalent, Mariana Reis. O encerramento teve participação do ex-jogador e palestrante Diego Ribas, que compartilhou sua trajetória de vida.



Enquanto isso, a Sala Atitude concentrou os debates sobre políticas públicas. Os painéis abordaram temas como Governo Digital, Sustentabilidade e Resiliência, Cidades Inteligentes, Contrata + Brasil e Catalisa Gov.

Programação segue até sexta-feira

Com mais de 45 mil inscritos e entrada gratuita, o Sebrae Rio Summit segue até sexta-feira (25/7), com uma programação estruturada em temas estratégicos para o futuro do empreendedorismo.



Nesta quarta-feira (23), os destaques serão finanças e cooperativismo, com conteúdos voltados à inovação, crédito, serviços financeiros e competências socioemocionais. Já na quinta-feira, o foco será a inteligência artificial, e o encerramento na sexta-feira será dedicado à inovação jurídica.



As inscrições seguem abertas pelo site oficial: https://sebraeriosummit.com.br